Def: Matrisciano (M5s), da commissione Lavoro Senato parere favorevole a risoluzione governo (2)

- "Il Parlamento - afferma Matrisciano - lavora a pieno ritmo per dare risposte ai cittadini, soprattutto in una fase così complessa per il Paese. In particolare per misure attese da tempo come il Fondo per gli orfani di femminicidio, ancora oggi, purtroppo, un fenomeno in costante aumento, un'emergenza nell'emergenza, sulla quale non possiamo permetterci di abbassare la guardia". La parlamentare, poi, ringrazia "i commissari dei partiti di maggioranza e di opposizione per aver consentito di rendere i pareri in tempi ancora più rapidi rispetto al calendario delle convocazioni, stabilito nei giorni scorsi, consentendo alla commissione di esaurire l'esame dei provvedimenti con anticipo, rispetto alle scadenze fissate". (Com)