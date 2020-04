Imprese: Atlantia, nel 2019 utile netto in calo a causa soprattutto degli accantonamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’utile netto del gruppo Atlantia si è attestato a 136 milioni di euro nel 2019, in forte calo rispetto ai 775 registrati l’anno precedente. Lo si apprende dal comunicato stampa diramato al termine della riunione odierna del consiglio di amministrazione presieduto da Fabio Cerchiai, che ha esaminato e approvato il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato di Atlantia al 31 dicembre 2019. A pesare sul risultato, in calo di 639 milioni di euro, sono stati soprattutto gli accantonamenti effettuati nell’esercizio, che sono stati “compensati solo in parte dal contributo dal gruppo Abertis, che sconta l’impatto negativo per circa 332 milioni di euro rlevati a seguito dell’allocazione del fair value delle attività acquisite”. Il gruppo spagnolo ha poi contribuito all’aumento del margine operativo lordo (Ebitda), che si è attestato a 5,727 miliardi di euro con un incremento di 1,959 rispetto al 2018: il contributo di Abertis, pari a 3,186 miliardi di euro, è stato tuttavia compensato parzialmente dai maggiori accantonamenti di Autostrade per l’Italia. Su base omogenea pro-forma, prosegue la nota, l’Ebitda ha subito un incremento di 56 milioni di euro, pari a circa un punto percentuale. (segue) (Com)