Imprese: Atlantia, nel 2019 utile netto in calo a causa soprattutto degli accantonamenti (2)

- Per quanto riguarda i ricavi operativi, il totale ha raggiunto gli 11,63 miliardi di euro nel 2019 (comprensivi del contributo di 4,534 miliardi del gruppo Abertis) con un aumento di 4,714 miliardi, pari al 4 per cento su base omogenea pro-forma. Nel comunicato viene anche segnalato un accantonamento di 1,5 miliardi di euro di Autostrade per l’Italia, a fronte della “disponibilità offerta al governo italiano di farsi carico di nuovi impegni economici per sconti tariffari e contributi allo sviluppo infrastrutturale del paese, realizzabili qualora venisse raggiunta una soluzione concordata e definitiva della procedura di contestazione avanzata dal ministero delle Infrastrutture e Trasporti e la necessaria sostenibilità economica e finanziaria del piano di investimenti. Gli oneri complessivi delle misure proposte da Aspi, prosegue la nota, ammontano a 2,9 miliardi di euro esclusivamente a carico della società. (Com)