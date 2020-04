Imprese: Comune Pomezia, al via incontri con rappresentanti categorie per fase 2

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hanno preso il via questa mattina gli incontri convocati dall'amministrazione comunale di Pomezia con le realtà del territorio in vista dell'avvio della fase due per il contenimento del Covid-19. Il sindaco Adriano Zuccalà, insieme ai rappresentanti della giunta, ha ascoltato le istanze di albergatori e balneari. Il confronto è stato incentrato sulle iniziative da mettere a punto per la ripartenza. "Il turismo e lo spettacolo sono tra i settori più colpiti da questa emergenza - spiega il sindaco in una nota -. Come amministrazione abbiamo fatto quanto nelle nostre possibilità, congelando di fatto il pagamento delle tasse tra giugno e dicembre, in attesa di nuovi aiuti economici da parte del governo. C'è l'intenzione di lavorare su misure che permettano di immettere liquidità nel circuito, ma per farlo saranno necessari fondi e azzeramento della burocrazia. Per situazioni speciali servono provvedimenti speciali. In questo momento deve essere chiaro che si riparte solo se tutti insieme".(Com)