Coronavirus: Rozza (Pd), per detenuti a domiciliari serve stabile dedicato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sulle soluzioni per i detenuti sbagliano sia Bolognini, che si scarica di ogni responsabilità, sia Rabaiotti, che immagina un condominio misto con gli alloggi destinati all'emergenza abitativa. Le due istituzioni si incontrino con la Prefettura per individuare l'immobile in cui mettere queste persone e il presidio delle forze dell'ordine per la sorveglianza". Lo dichiara in una nota la consigliera regionale del Partito democratico Carmela Rozza. (Com)