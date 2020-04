Nato: contro Covid 19 aiuti a Montenegro da Usa e Paesi Bassi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Nato ha reso noto che gli Stati Uniti, attraverso il comando europeo Usa, hanno recentemente fornito al centro clinico di Podgorica 3 monitor, 210 set di infusione e una pompa per infusione. Mentre, la scorsa settimana, i Paesi Bassi hanno trasportato 7mila kg / 70m³ di dispositivi di protezione individuale e forniture mediche da Pechino (Cina) a Podgorica con un aereo cargo. La spedizione comprendeva maschere, guanti, kit di prova, indumenti protettivi, occhiali, termometri e schermi facciali. Inoltre, una seconda consegna di materiale medico finanziata dai Paesi Bassi in Montenegro dovrebbe essere organizzata all'inizio di maggio. La Nato ha ricordato che il Montenegro ha richiesto assistenza attraverso il Centro di coordinamento della risposta alle catastrofi euro-atlantiche, il principale meccanismo di risposta alle catastrofi della Alleanza atlantica che opera 24 ore su 24, 7 giorni su 7, coordinando le richieste degli alleati e dei partner della Nato, nonché offerte di assistenza per far fronte alle conseguenze di gravi crisi come la pandemia Covid 19. In questo caso sono stati utilizzati vari altri meccanismi, tra cui acquisti da parte del governo del Montenegro, assistenza dell'Unione europea per forniture mediche urgenti al Montenegro e donazioni dalla Cina. All'inizio di aprile, il Montenegro ha ricevuto maschere, tute e kit di test dalla Turchia come parte delle forniture mediche fornite dalla Turchia ad altri alleati e partner della Nato nei Balcani, tra cui Macedonia del Nord, Bosnia ed Erzegovina e Serbia. (Beb)