Coronavirus: Carrara (FI), non serve amore banche ma responsabilità governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Maurizio Carrara, deputato di Forza Italia, sottolinea che "questo governo dimostra di non essere in grado di decidere e cerca di scaricare i problemi sugli altri: sulle Regioni, sui Comuni, sugli istituti di credito. Non serve un 'atto d'amore' delle banche, come chiede il premier Conte, ma serve un atto di responsabilità del governo, il quale dovrebbe predisporre poche regole chiare e semplici, saltando tutti i passaggi burocratici, per fare arrivare il prima possibile gli strumenti necessari, la liquidità indispensabile alle aziende, ai piccoli imprenditori e agli artigiani per poter ripartire". Invece, aggiunge il parlamentare, "il governo si spoglia della sua responsabilità per addossarla a comitati tecnici, commissari straordinari e task force, dimostrando di non avere alcuna visione per il futuro su come uscire da questa emergenza. Il governo viaggia a vista, senza sapere l'obiettivo da raggiungere, senza una progettualità, senza coinvolgere né il Parlamento né il mondo dell'industria". Secondo Carrara, "servono protocolli seri e attuabili che il governo deve però condividere insieme alle categorie produttive perché sono quest'ultime che poi li dovranno osservare, sono le aziende che poi si devono rimboccare le maniche per far ripartire il Paese".(Com)