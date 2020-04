Imprese: Atlantia, indebitamento finanziario netto in calo di 2,069 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo Atlantia ha registrato un cash flow operativo pari a 4,969 miliardi di euro nel 2019, in aumento di 1,985 miliardi a causa soprattutto del contributo del gruppo Abertis, pari a 2,204 miliardi. Lo si apprende dal comunicato stampa diramato oggi al termine della riunione del consiglio di amministrazione presieduto da Fabio Cerchiai, che ha esaminato e approvato il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato di Atlantia al 31 dicembre 2019. Il totale degli investimenti operativi si è attestato a 1,794 miliardi di euro, con un aumento di 669 milioni sempre dovuto al contributo del gruppo Abertis, pari a 701 milioni di euro. In calo invece l’indebitamento finanziario netto, che al 31 dicembre 2019 ha raggiunto i 36,722 miliardi di euro con un calo di 2,069 miliardi. (Com)