Def: Garavaglia (Lega), vergognosa audizione deserta senza relatore e governo

- Il deputato della Lega Massimo Garavaglia segnala: "Nessun relatore, nessun membro del governo in commissione Bilancio per l'audizione del Documento di economia e finanza. Nell'Aula deserta parlano Confindustria, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti, Cna - spiega il parlamentare in una nota - e gli unici presenti siamo noi della Lega, qualche altro collega dell'opposizione e una sola rappresentante del Movimento cinque stelle. Nonostante il momento storico difficilissimo ecco come si traduce, di fatto, la collaborazione di cui parla Conte. Ecco la disponibilità del governo - conclude Garavaglia - di ascoltare il grido d'allarme delle nostre imprese e le proposte delle opposizioni. Zero".(Com)