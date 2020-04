Coronavirus: Fontana, proposta Don Guidi di spazi per bambini va nella direzione giusta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana accoglie con favore la proposta di Don Stefano Guidi, coordinatore degli oratori diocesi lombarde, di cercare soluzioni per trovare spazi per i bambini in attesa della riapertura delle scuole. Lo ha dichiarato il governatore lombardo durante il consueto collegamento da Palazzo Lombardia per fare il punto sul coronavirus: "Fino a ieri c'era stata da parte dell'Iss una sorta di chiusura a questo genere di iniziative, diceva che non era possibile riaprire i centri estivi e gli oratori, queste forme di mini aggregazione per i più piccoli - ha detto Fontana - Ieri ho espresso in maniera molto preoccupata il problema che comunque bisognava trovare una soluzione per i genitori che devono rientrare a lavoro e ieri Conte ha dimostrato una certa apertura a questo genere di iniziative". "Credo che il fatto che oggi questo sacerdote ci stia presentando una proposta concreta vada nella direzione giusta - ha concluso Fontana -quella potrà essere una possibile e importante soluzione oltre ad altre soluzioni che ho sollecitato al governo per avere un luogo dove i bambini possano rimanere in assenza dei loro genitori". (Rem)