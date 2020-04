Commercio: De Priamo-Tozzi (Fd'I), rivedere Osp a Roma non significa andare in deroga al decoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli esponenti di Fratelli d'Italia, Andrea De Priamo, capogruppo in Campidoglio, e Stefano Tozzi, capogruppo nel I Municipio di Roma, ritengono che sia opportuno ripensare le Occupazioni di suolo pubblico (Osp) seppur nel rispetto delle norme di decoro urbano. "Relativamente alla necessità inderogabile di mantenere inalterata la capacità ricettiva delle attività in centro storico, capacità che non riguarda solo i pubblici esercizi ma anche altre tipologie merceologiche come per esempio le librerie e la categoria degli artigiani, riteniamo che le Osp vadano ripensate, riviste e valorizzate anche per altre tipologie commerciali - spiegano in una nota -. Nessuno vuole derogare al codice della strada e al decoro degli arredi, al contrario crediamo vadano messi in campo anche altri tipi di aiuti quali il sostegno agli affitti, annullamento dei tributi locali ed altro. Favorire i consorzi tra imprese, nuovi servizi, condivisione degli spazi, ripensare i luoghi anche attraverso piani di riqualificazione, Abbiamo coinvolto i nostri gruppi in Campidoglio e in Regione proprio per questo. E' il momento della responsabilità, per tutti", sottolineano riferendosi a "dichiarazioni di alcuni residenti che, mostrando un egoismo di carattere sociale e una insensibilità umana oltre ogni limite, stanno divulgando notizie false". Fratelli d'Italia "nel I Municipio, appena è scattata la fase di emergenza da Covid, ha dato priorità come forza responsabile di opposizione a sostenere tutte quelle politiche di carattere sociale necessarie a sostenere immediatamente le famiglie in difficoltà economica come i buoni spesa, la spesa sociale, computer per le lezioni a distanza in comodato gratuito per famiglie in difficoltà - precisano De Priamo e Tozzi -.Oltre all'emergenza sociale vi è anche quella economica, perché senza lavoro non c'è futuro per le famiglie in difficoltà. Abbiamo chiesto ed ottenuto dalla presidente Alfonsi di istituire una cabina di regia di carattere istituzionale dove collaborare tutti insieme. Siamo in contatto con associazioni di categoria e di residenti per elaborare progetti e per fare proposte. Abbiamo diverse idee che possono dare subito un'immediata risposta in termini di ripresa economica". I due esponenti di Fd'I, infine, invitano i residenti e "il consigliere Orlando Corsetti del Partito democratico" a "essere costruttivi e a non diffondere in rete e sui social cose non vere". (Com)