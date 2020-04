© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il presidente Attilio Fontana, ha scritto una lettera al premier Giuseppe Conte con una serie di proposte, avanzate a Regione Lombardia dall'Arcidiocesi di Milano, per chiedere il via libera alle celebrazioni religiose". Lo comunica in una Nota la Regione Lombardia. "La missiva - prosegue la Nota - contiene una serie di suggerimenti condivisi anche con le autorità sanitarie". (Rem)