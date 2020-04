Ponte Genova: Aspi, Cda si aspetta accordo con governo per cessazione della contestazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consiglio di amministrazione di Autostrade per l’Italia (Aspi) ha confermato il presupposto della continuità aziendale, ritenendo non ragionevolmente probabile il rischio di esercizio della revoca della concessione e possibile il raggiungimento di un accordo con il governo per la cessazione della procedura di contestazione in corso a seguito del crollo del Ponte Morandi il 14 agosto del 2018. Lo si apprende dal comunicato stampa diramato oggi a seguito del consiglio di amministrazione di Atlantia, che durante la riunione odierna ha esaminato e approvato il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2019. Pur contestando gli addebiti mossi nei suoi confronti, si legge nella nota, la “controllata ha manifestato la propria disponibilità al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per individuare una soluzione condivisa e definitiva, anche nell’interesse pubblico”. Lo scorso 5 marzo la società ha infatti inviato una lettera al dicastero con cui ha offerto la propria disponibilità a farsi carico di impegni economici per un importo di 2,9 miliardi di euro a suo esclusivo carico: di questi, 600 milioni riguardano l’impegno assunto da Aspi per sostenere i costi per la realizzazione del nuovo ponte sul Polcevera, a cui ne sono stati aggiunti altri 100 per la copertura di eventuali costi aggiunti di ricostruzione. (Com)