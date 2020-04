Coronavirus: Fontana, dilazionare ingressi al lavoro per evitare troppe persone su Tpl

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dilazionare l'orario d'inizio del lavoro per evitare la ressa sui mezzi pubblici, assicurando così un viaggio sicuro a tutti gli utilizzatori del Tpl. È la proposta che arriva dal presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, durante il consueto collegamento da Palazzo Lombardia per fare il punto sull'emergenza. "Sono convinto che sia abbastanza problematico intervenire a posteriori, intervenire cioè bloccando l'accesso ai mezzi pubblici, sono convinto che si debba arrivare prima, organizzando il lavoro in modo tale che non tutti abbiamo lo stesso orario di inizio ma che possa essere dilazionato nell'arco della giornata e magari dilazionato non solo su 5 giorni ma magari su 6 o su 7, ovviamente con delle ovvie turnazioni - ha dichiarato Fontana - Questa è una necessità per fare in modo che sui mezzi pubblici spontaneamente ci sia un numero di persone che non mettano in pericolo tutte le persone trasportate, evitare che ci siano le imposizione del 'non potete più salire, non ci sono più posti'. Bisogna fare in modo che ci siano poche persone sui trasporti pubblici e che i passeggeri possano percorrere il loro viaggio in assoluta sicurezza e in distanziamento dagli altri senza alcun tipo di problema". "Credo che sia un argomento importante, anche di questo abbiamo parlato con il presidente Conte e mi ha assicurato che ci avrebbe dato sicuramente un sostegno per realizzare questo dilazionamento dell'inizio dell'orario di lavoro" ha concluso il governatore lombardo. (Rem)