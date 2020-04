Giustizia: Lega su magistraura onoraria, nominato comitato ristretto per testo entro maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I senatori Andrea Ostellari, Simone Pillon, Emanuele Pellegrini, Erika Stefani, Francesco Urraro, rispettivamente presidente, capogruppo e componenti Lega in commissione Giustizia a palazzo Madama rendono noto che "con voto unanime la commissione Giustizia del Senato ha nominato, fra i suoi componenti, un comitato ristretto per risolvere i problemi della magistratura onoraria". In una nota quindi spiegano: "Il comitato è composto per la Lega da Francesco Urraro, per Fratelli d’Italia da Alberto Balboni, per il Pd da Franco Mirabelli, per Italia Viva da Giuseppe Cucca, per il Movimento 5 Stelle da Grazia D’Angelo, per Forza Italia da Fiammetta Modena, per Leu da Pietro Grasso. Il comitato dovrà occuparsi di produrre un testo unificato, che metta insieme i contributi ricevuti dalla associazioni, con le precedenti proposte già incardinate. Entro il 31 maggio 2020 - annunciano - faremo il punto e il comitato dovrà riferire. In questo modo, rapidamente e cercando la massima condivisione, riconosceremo dignità e diritti ai magistrati onorari, una categoria che ha poche tutele, ma molti meriti".(Com)