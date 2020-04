Coronavirus: Fontana, fondamentale app 'Immuni', noi cercheremo di dare alert in caso di nuovi focolai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Credo sia fondamentale l'istituzione di questa app (Immuni, ndr) da parte del governo, noi continueremo a dare i dati che già stiamo dando in questo periodo ma cercheremo anche di dare l'alert qualora avessimo il sospetto che in qualche territorio si stia aprendo un nuovo focolaio". Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervistato a Radio Lombardia. "Noi abbiamo dato - ha aggiunto - la nostra massima disponibilità per evitare che ci possa essere una nuova diffusione".(Rem)