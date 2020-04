Coronavirus: Oms, allentamento restrizioni in Medio Oriente può condurre a ripresa contagi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha invitato i paesi del Medio Oriente a ritardare le misure per allentare le restrizioni contro il coronavirus, osservando gli alti rischi per una ripresa dei contagi, in particolare nelle zone di conflitto. "La battaglia contro il coronavirus è più difficile in paesi come la Siria, la Libia o lo Yemen dove anni di conflitto hanno sistemi sanitari fragili”, ha dichiarato il direttore regionale dell'Oms per il Mediterraneo orientale Ahmed al Mandhari durante una conferenza stampa. Per Mandhari, le difficoltà economiche nei tre paesi, i bombardamenti e gli scontri che continuano a Tripoli in Libia e in particolare nel nord-est della Siria, rappresentano altrettante sfide nella lotta contro il coronavirus. Nello Yemen, oltre 13 milioni di persone dipendono dagli aiuti alimentari per sopravvivere e 8,8 milioni hanno bisogno di cure mediche, rendendole ancora più vulnerabili alla pandemia, secondo il funzionario dell’Oms. Nel frattempo, diversi paesi della regione hanno iniziato ad allentare le restrizioni poste in atto per combattere il virus, e per Mandhari "la soppressione prematura delle misure di allontanamento sociale" potrebbe portare ad una ripresa dei contagi. Dalla scorsa settimana, Egitto, Arabia Saudita e Iraq hanno notevolmente ridotto le misure di coprifuoco per il mese del Ramadan.(Res)