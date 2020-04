Coronavirus: Gallera, al via altri 33 centri prelievi per test sierologici in tutta la Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A partire da domani, con l'avvio di altri 33 centri, si estende a tutta la Lombardia l'esecuzione dei prelievi ematici per l'elaborazione dei test sierologici che porteranno a regime, entro l'inizio della prossima settimana, il sistema regionale di analisi degli anticorpi neutralizzanti per il Covid-19". Lo annuncia l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera. "In pochi giorni abbiamo attivato 46 centri prelievi – prosegue Gallera - presso i quali vengono invitati i cittadini ancora in quarantena fiduciaria, soggetti sintomatici, con quadri simil influenzali, senza sintomi da almeno 14/21 giorni segnalati dai Medici di Medicina Generale alle Ats e i contatti di casi asintomatici o con sintomi lievi, identificati dalle Ats a seguito dell'indagine epidemiologica gia' prevista ma senza l'effettuazione del tampone nasofaringeo per ricerca di Sars-CoV-2, anch'essi ancora in quarantena fiduciaria. Contestualmente vengono effettuati i prelievi anche al personale sanitario". (Com)