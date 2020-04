Imprese: Atlantia, ricavi potrebbero subire calo di tre miliardi a causa del Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’impatto delle misure restrittive per il contrasto alla pandemia di Covid-19 sul traffico e la mobilità, ipotizzando una ripresa a partire dal secondo trimestre di quest’anno, potrebbero portare ad una riduzione media pari a 30 e 50 punti percentuali rispettivamente per il traffico autostradale e aeroportuale del gruppo Atlantia. Lo si apprende dalle stime incluse nel comunicato stampa diramato oggi al termine del consiglio di amministrazione di Atlantia, che durante la riunione odierna ha esaminato e approvato il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2019. Nonostante le stime possano variare in maniera significativa a seconda di come si evolverà la situazione epidemiologica e in funzione dell’incertezza che caratterizza i futuri scenari, il potenziale impatto dei suddetti cali sui ricavi del gruppo potrebbe raggiungere i tre miliardi di euro, a cui si accompagnerebbe una riduzione dei flussi operativi al netto degli investimenti pari a due miliardi rispetto al 2019. (Com)