Ue: videoconferenza ministri Interno, fondamentale lavorare su patto sostenibile per immigrazione (2)

- La presidenza ha specificato che sono stati scambiati pareri, esperienze e pratiche nella lotta contro il coronavirus, nonché riflessioni sui vantaggi e gli svantaggi degli sforzi congiunti compiuti dagli Stati membri in una situazione senza precedenti. Inoltre, oggi i ministri degli interni dell'Ue hanno discusso di ulteriori miglioramenti nei corridoi di transito al fine di consentire il funzionamento continuo del mercato unico e la libera circolazione delle merci. Nelle circostanze attuali, per i ministri, è essenziale disporre di un coordinamento tra gli Stati membri per garantire una fornitura continua del mercato, principalmente con beni di particolare importanza, quali prodotti alimentari, medicinali e attrezzature protettive e mediche. Al fine di facilitare l'approvvigionamento delle attrezzature per gli Stati membri, sono state avviate procedure comuni di appalto pubblico a livello dell'Ue. Inoltre, è stata istituita una riserva strategica di salvataggio di attrezzature mediche. (segue) (Beb)