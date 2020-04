Ue: videoconferenza ministri Interno, fondamentale lavorare su patto sostenibile per immigrazione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri hanno inoltre condiviso le loro opinioni sul potenziale graduale allentamento o sulla rimozione delle restrizioni introdotte ai confini e hanno anche discusso della tabella di marcia europea per la soppressione delle misure di contenimento del coronavirus annunciata dalla Commissione europea, poiché un approccio equilibrato e tempestivo per revocare le misure "è cruciale per garantire una situazione epidemiologica sostenibile e rivitalizzare le economie degli Stati membri, in base alla quale la cooperazione tra Stati membri limitrofi è fondamentale. Le frontiere potrebbero essere gradualmente riaperte, a partire dalle aree di confine con una diminuzione registrata nei casi Covid 12, si legge in una nota stampa della presidenza. (segue) (Beb)