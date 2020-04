Ue: videoconferenza ministri Interno, fondamentale lavorare su patto sostenibile per immigrazione (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri hanno anche discusso delle domande di tracciabilità dei contatti, dato che è una delle misure chiave per controllare la diffusione del virus, in particolare nel quadro del graduale allentamento delle restrizioni ai movimenti. Alcuni Stati membri stanno già lavorando a tali domande o le stanno già utilizzando e alcuni Stati membri hanno proposto che una domanda sia accessibile a tutti perché ritengono che ciò contribuirebbe alla trasparenza a livello dell'Ue. Lo scopo di tali applicazioni, che verrebbero utilizzate solo su base volontaria, è di rintracciare facilmente i contatti, nel pieno rispetto della privacy e delle disposizioni pertinenti del regolamento generale sulla protezione dei dati, prevenendo così la diffusione della nuova ondata di infezione da virus. Il coordinamento tra gli Stati membri è, secondo i ministri, anche importante in questo contesto in quanto tali applicazioni potrebbero contribuire a facilitare o abolire i controlli alle frontiere interne e la potenziale revoca delle restrizioni all'ingresso alle frontiere esterne dell'Unione. Potrebbero anche essere utili in termini di misure di trasporto, ad esempio nel trasporto aereo. (segue) (Beb)