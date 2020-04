Ue: videoconferenza ministri Interno, fondamentale lavorare su patto sostenibile per immigrazione (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito alla criminalità, i ministri hanno inoltre esaminato la situazione e hanno evidenziato l'aumento del crimine informatico, la vendita di merci contraffatte e la diffusione di notizie false, nonché la continuazione del traffico di migranti e del traffico di droga. In tale contesto, i ministri hanno delineato il tipo di sostegno aggiuntivo richiesto dalle loro autorità di contrasto, in termini di mezzi finanziari e di altro tipo, per migliorare la loro efficienza nella lotta contro varie forme di criminalità organizzata.Per quanto riguarda la lotta contro il coronavirus, si è concluso che tutte le parti interessate stanno investendo contemporaneamente in preparativi per il graduale ritorno al normale funzionamento, che deve essere basato su indicatori scientifici ed epidemiologici e attuato in modo trasparente. Gli Stati membri dovrebbero reciprocamente informarsi delle proprie intenzioni di allentare le misure, soprattutto in considerazione del fatto che il quadro epidemiologico non è lo stesso in tutti gli Stati membri. (segue) (Beb)