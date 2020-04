Ue: videoconferenza ministri Interno, fondamentale lavorare su patto sostenibile per immigrazione (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una parte della videoconferenza è stata dedicata ai problemi dell'immigrazione ed è emerso che una gestione efficiente delle migrazioni a livello dell'Ue subisce gli ostacoli posti dal Covid 19. Secondo i ministri, anche la presenza del virus tra i migranti rappresenta anche una sfida significativa. La Commissione europea, il Servizio europeo per l'azione esterna, la presidenza del Consiglio dell'Ue e gli Stati membri più esposti alla migrazione hanno illustrato l'attuale situazione relativa a quest'area, ponendo l'accento sulla situazione ai confini con la Turchia, nonché sul Mediterraneo occidentale e centrale e hanno spiegato che il reinsediamento di minori non accompagnati, attualmente in corso, è significativamente ostacolato dall'epidemia di Covid 19. (segue) (Beb)