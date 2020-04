Ue: videoconferenza ministri Interno, fondamentale lavorare su patto sostenibile per immigrazione (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dato che questa pandemia ha conseguenze dirette sul modo in cui gli Stati membri applicano le norme in materia di asilo e rimpatrio e limita l'adempimento degli impegni di reinsediamento, è stato ricordato che il 16 aprile la Commissione europea ha adottato la Guida che illustra come garantire la continuità delle procedure il più possibile garantendo nel contempo la protezione della salute delle persone, date le misure sanitarie introdotte dagli Stati membri. La presidenza ritiene che sia fondamentale attuare le attività avviate al fine di rafforzare le frontiere e le capacità di asilo nei paesi dei Balcani occidentali, dato l'elevato numero di migranti nell'Europa sudorientale. È inoltre essenziale continuare a combattere le reti di contrabbando e investire ulteriori sforzi diplomatici per garantire che tutti gli accordi di Frontex con i partner dei Balcani occidentali diventino operativi il più presto possibile. (segue) (Beb)