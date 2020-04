Ue: videoconferenza ministri Interno, fondamentale lavorare su patto sostenibile per immigrazione (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri hanno concluso che è di eccezionale importanza continuare a lavorare su un patto sostenibile e globale in materia di migrazione e asilo. Il patto dovrebbe fornire un chiaro quadro d'azione per una maggiore protezione delle frontiere esterne dell'Ue, una maggiore cooperazione con le parti terze e la riforma del sistema di asilo di Dublino, applicando il principio di solidarietà e pari ripartizione delle responsabilità, compresa un'attenzione particolare alle operazioni di ricerca e salvataggio in mare. E' stato ribadito che l'Unione deve continuare a monitorare attentamente gli sviluppi su tutte le rotte migratorie, in particolare le rotte del Mediterraneo orientale, centrale e occidentale, al fine di essere preparata per un'azione tempestiva e adeguata. (Beb)