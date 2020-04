Droga: De Corato (Fd'I), Milano come scampia con sommossa residenti a difesa spacciatore arrestato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ormai nella Milano in lockdown gli spacciatori la fanno da padroni al punto di girare senza tante remore con il cane, rigorosamente di grossa taglia e pericoloso, a spacciare". Lo dichiara l'ex vicesindaco di Milano ed assessore regionale di Fratelli d'Italia alla Sicurezza, Riccardo De Corato, in merito all'arresto di un pusher avvenuto ieri in via Ovada. "Una volta arrestato e condotto al suo domicilio per una perquisizione ha aggredito gli agenti richiamando in suo aiuto altri delinquenti del palazzo popolare di via Ovada in cui abita. Scene già viste a Scampia, dove la popolazione spesso si schiera dalla parte dei delinquenti. Adesso, visto l'andazzo, non sarebbe da escludere che lo spacciatore patteggerà e già da questa sera potrà tornare a casa a vantarsi con gli amici di averla fatta franca", aggiunge. "Esprimo la mia solidarietà ed il mio apprezzamento a tutte le forze dell'ordine, in particolare agli uomini e alle donne del commissariato di Porta Ticinese - conclude De Corato - aggrediti ieri e magari oggi o domani umiliati dalla liberazione del delinquente". (com)