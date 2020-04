Energia: Paraguay, nominato nuovo presidente Petropar dopo scandalo sovrapprezzi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo gli ultimi dati ufficiali i casi di contagio nel paese sono saliti a 230, dopo che nelle ultime 24 ore si sono registrati due nuovi contagi. Nove, invece, i decessi dalla comparsa della pandemia lo scorso 13 marzo. Quindici dipartimenti su 17 sono interessati dal contagio, con l'incidenza maggiore nel dipartimento centrale (94) e in quello della capitale, Assunzione (84). Il primo caso è emerso nel paese il 7 marzo e l'11 marzo è stato decretato il blocco delle attività e dei movimenti non essenziali. Il 21 aprile il presidente della Republica, Mario Abdo Benitez, ha inaugurato un ospedale da cento posti letto costruito appositamente per affrontare l'emergenza Covid-19. E' prevista anche la costruzione di una seconda struttura prefabbricata di pari capacità. (segue) (Abu)