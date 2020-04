Energia: Paraguay, nominato nuovo presidente Petropar dopo scandalo sovrapprezzi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A partire dal 4 maggio prenderà il via una fase di allentamento delle misure di contenimento dell'epidemia. Sarà un piano di "quarantena intelligente", ha annunciato il governo, articolato in quattro stadi per una revoca graduale delle restrizioni. Fino al 3 maggio resteranno in vigore le misure attuali, prorogate rispetto alla scadenza precedentemente prevista per il 26 aprile. Il ministro dell'Industria e del commercio, Liz Cramer Campos, ha spiegato che il programma prevede l'apertura progressiva dei settori produttivi con valutazioni a intervalli di 21 giorni. I primi a ripartire saranno le industrie, i servizi alla persona o le prestazioni artigianali che possono essere fornite in casa, gli studi professionali e le officine. L'attività fisica individuale sarà consentita solo nei parchi in cui sono presenti controlli agli ingressi. (segue) (Abu)