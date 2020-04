Energia: Paraguay, nominato nuovo presidente Petropar dopo scandalo sovrapprezzi (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uno degli ultimi annunci in materia di prevenzione riguarda la decisione del governo del presidente Abdo di sospendere fino a dicembre le lezioni in presenza nelle scuole. "Sappiamo che si tratta di una decisione senza precedenti ma chiediamo la collaborazione di padri, madri e docenti per costruire una forza educativa differente attraverso l'uso della tecnologia", ha detto Abdo. Il presidente ha quindi ribadito che, sebbene i giovani in età scolare non siano una categoria a rischio, le scuole "costituiscono un fattore di propagazione del virus verso i settori più vulnerabili, come i genitori o i nonni degli studenti". (Abu)