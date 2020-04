Imprese: Coldiretti Lazio, far ripartire agriturismi, serve liquidità immediata e agevolazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sos agriturismi nel Lazio che conta circa 1280 strutture e oltre 15 mila posti letto. A lanciare un grido di allarme per un settore fortemente penalizzato da questa emergenza sanitaria, che ne ha determinato la chiusura da marzo, è la Coldiretti Lazio. In una lettera inviata alla Regione, Coldiretti Lazio, traccia le criticità e indica quelle che sono le strategie di intervento, che vanno dalla liquidità immediata al taglio dell'Iva al 4 per cento, con una serie di agevolazioni fiscali e voucher per i turisti. Un rilancio che passa anche attraverso la semplificazione, la consegna a domicilio e la ristorazione da asporto. Senza dimenticare i più piccoli, per loro sono state studiate fattorie didattiche e agri-asili. Utili anche per i genitori che torneranno al lavoro. "Gli agriturismi rappresentano i luoghi maggiormente sicuri per difendersi dal contagio – spiega Cristina Scappaticci, presidente di Terranostra Lazio, l'associazione di Coldiretti per gli agriturismi – in cui è più facile garantire il rispetto delle misure di sicurezza. Situati in zone isolate della campagna, in strutture familiari, con un numero contenuto di posti letto e a tavola e ampi spazi all'aperto. Con l'arrivo della bella stagione, sostenere il turismo in campagna, significa evitare il pericoloso rischio di affollamenti al mare e anche per questo le strutture agrituristiche devono poter riaprire subito". (segue) (Com)