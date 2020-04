Imprese: Coldiretti Lazio, far ripartire agriturismi, serve liquidità immediata e agevolazioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo l'indagine Coldiretti/Ixè la spesa degli italiani per pranzi, cene, aperitivi e colazioni fuori casa, prima dell'emergenza coronavirus, era pari al 35 per cento del totale dei consumi alimentari degli italiani, per un valore di 85 miliardi di euro all'anno. Un italiano su tre (37 per cento) abitualmente consuma a casa o al lavoro, i menu da asporto o per consegna a domicilio, preparati da ristoranti, pizzerie, fast food o agriturismi. "Ora il settore è fermo – spiega il presidente di Coldiretti Lazio, David Granieri – con prenotazioni cancellate, anche quelle dall'estero, non solo per quest'anno, ma in alcuni casi anche per il prossimo. Tutte le cerimonie, inoltre, sono state annullate: niente matrimoni, comunioni, gite. A fronte di una spesa per la gestione delle strutture che gli imprenditori del settore devono comunque garantire. Bisogna stabilire delle agevolazioni fiscali da delegare ai singoli comuni, come la riduzione dell'Imu, Tari e Tasi, ma anche la riduzione delle bollette energetiche e ammortizzatori sociali per i dipendenti o la cancellazione della tassa di soggiorno e l'Iva al 4 per cento. Un percorso che passa anche attraverso la promozione turistica e la riorganizzazione del lavoro e degli spazi. Fondamentale è fare rete. Un appello che rivolgo a tutte le imprese turistiche del Lazio". (Com)