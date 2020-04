Coronavirus: al ministero della Famiglia prima riunione per Piano infanzia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuta questa mattina in videoconferenza la riunione, convocata dalla ministro per le Pari opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, per discutere il piano infanzia in vista della fase due. Lo riferisce una nota del Dicastero. All’incontro hanno partecipato i colleghi ministri Lucia Azzolina, Nunzia Catalfo e Vincenzo Spadafora, la sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa, la vicepresidente della Regione Emilia-Romagna Elly Schlein, il presidente dell’Upi, Michele De Pascale, il presidente dell’Anci, Antonio De Caro, il sindaco di Firenze e referente città metropolitane, Dario Nardella, e il presidente della Società italiana di Pediatria, Alberto Villani. Nella riunione si è lavorato all'ipotesi di due protocolli e di linee guida da sottoporre al presidente del Consiglio e al Comitato tecnico scientifico, in modo che già dal prossimo 4 maggio si possa, in collaborazione con gli enti locali, offrire alle famiglie un piano di attività educative per bambini e ragazzi e al tempo stesso sostenere i genitori nella ripresa dell'attività lavorativa. (segue) (Com)