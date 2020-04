Coronavirus: al ministero della Famiglia prima riunione per Piano infanzia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un primo protocollo - spiega la nota - dovrebbe permettere da maggio la possibilità di attività in spazi aperti e accessibili a piccoli gruppi contingentati. In valutazione anche l'ipotesi di maggiori risorse agli enti locali e alle famiglie per i servizi educativi. Il documento successivo dovrebbe invece prevedere indicazioni applicabili dal mese di giugno in riferimento all'attività di centri estivi, in collaborazione con il mondo sportivo, il terzo settore, gli enti locali, che saranno protagonisti della ripresa e di una doverosa risposta di prossimità ai bisogni delle famiglie. A tal fine saranno rese disponibili dal ministero della Famiglia risorse aggiuntive, che potranno eventualmente essere incrementate. Le misure saranno messe in campo anche con un confronto serrato con gli esperti del comitato tecnico scientifico. (Com)