Coronavirus: sindaci Lega Lodi a Conte, dopo due mesi ci rivolge parola, no a passerelle ma azioni di rilancio

- I sindaci leghisti di Codogno, Casalpusterlengo e Lodi, Francesco Passerini, Elia Del Miglio e Sara Casanova che hanno incontrato il presidente Giuseppe Conte oggi in prefettura a Lodi, dichiarano in una nota: "Siamo stati i primi a soffrire e gli ultimi a ricevere visite. Siamo stati i primi reclusi e gli ultimi ad essere ascoltati: ci siamo sempre arrangiati, non ci avete mandato nulla, non avete nemmeno risposto alle nostre lettere e addirittura ci avete infangato accusando ingiustamente uno dei nostri ospedali. Presidente Conte, siamo contenti di riuscire a parlarle dopo più di due mesi e svariate richieste ma non ci accontentiamo delle passerelle e vogliamo ciò che abbiamo legittimamente chiesto e che serve alla nostra economia per ripartire come un fondo di investimento specifico e le coperture per azzerare tutte le imposte locali per il 2020. A Lodi siamo abituati a fare non a parlare, se ci rispetta ci ascolti”. Tra le altre richieste avanzate: "prima tra tutte la necessità di dare risposte univoche a tutto il territorio lodigiano, che ha avuto la prima zona rossa" prosegue la nota. Al tavolo i sindaci hanno anche ricordato a Conte "come sia necessario conoscere prima del 4 maggio l’elenco delle attività che riapriranno per adottare le misure necessarie in materia di mobilità e trasporto, per la regolazione degli orari degli uffici e degli esercizi, per regolare il corretto utilizzo da parte dei cittadini degli spazi pubblici". (Com)