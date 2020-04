Coronavirus: Iila, scambio buone pratiche e informazioni tra Italia e America latina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Affrontare l’emergenza coronavirus. Scambio di buone pratiche e informazioni”. È questo il titolo della videoconferenza organizzata lunedì dall'Iila (Istituto italo -latinoamericano) alla presenza di rappresentanti di 21 stati membri. Moderato dal segretario generale dell’Iila, Antonella Cavallari, il dibattito servito a "rafforzare la collaborazione internazionale necessaria ad avviare in sicurezza la ricostruzione di un futuro comune. Aiutare altri paesi ad affrontare l’ emergenza significa infatti anche contenere i rischi del contagio di ritorno, soprattutto quando si tratta di aree, come appunto l’America Latina, che si trovano in una fase diversa rispetto all’Italia, ancora iniziale, e con le quali i contatti umani e gli scambi commerciali sono elevatissimi", si legge in una nota. L'Iila è una organizzazione internazionale formata dai governi di Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Italia, Messico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, Repubblica Dominicana, Uruguay, Venezuela. (segue) (Res)