Coronavirus: Iila, scambio buone pratiche e informazioni tra Italia e America latina (2)

- Da parte italiana, prosegue la nota, "quattro apprezzatissimi interventi hanno illustrato l’azione italiana a fronte dell’epidemia. La vice ministra degli Esteri Marina Sereni ha ricordato quanto fatto dal Maeci: migliaia di rimpatri dei connazionali dall’estero, trattative per assicurare gli approvvigionamenti essenziali, azioni a sostegno alle imprese esportatrici, evidenziando poi la necessità di collaborare a livello internazionale per far fronte alla profondissima crisi economica che stiamo vivendo. La Vice Ministra ha auspicato che si possa procedere nei negoziati di importanti accordi commerciali tra UE e la Regione, in primis l’Accordo Ue-Mercosur (ma anche gli aggiornamenti degli accordi tra l’ Unione e Messico e Cile) e lavorare insieme nel settore della ricerca scientifica". Presente ai lavori anche il consigliere del ministro della Sanità, Walter Ricciardi, che ha fornito ai partecipanti "concrete informazioni riguardanti le terapie in uso, le strategie di prevenzione della diffusione dei contagi e la preparazione della fase di convivenza con il virus, ponendo l’accento su possibili errori da evitare e su accorgimenti che consentono un netto vantaggio nella gestione della pandemia, ad esempio la creazione di ospedali dedicati ai pazienti Covid". (segue) (Res)