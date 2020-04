Coronavirus: Iila, scambio buone pratiche e informazioni tra Italia e America latina (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rappresentante della Protezione Civile, Giovanni De Siervo, ha quindi "illustrato le modalità di intervento di questa istituzione unica nel panorama internazionale, sottolineandone la capacità di adattamento alle inedite esigenze poste dalla pandemia, compresa quella di trasformarci da paese donatore a beneficiario di aiuti". A riferire degli studi in corso sull’evoluzione del virus, "informando che è attualmente in fase di preparazione un test clinico da sperimentare sui pazienti", ci ha pensato Alessandro Marcello, responsabile dell’equipe di virologia molecolare del Centro Internazionale per l’Ingegneria Genetica e la Biotecnologia Icgeb, di Trieste, "centro con il quale l’Iila mantiene una proficua collaborazione". (segue) (Res)