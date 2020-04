Coronavirus: Bernini (FI) a Conte, quando si tocca la libertà si usa la legge, non i dpcm

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini, intervenuta nel corso della conferenza stampa in videochat organizzata dal partito sulla fase 2, "il Parlamento è la Cenerentola dell’attività di questo governo. Abbiamo ricevuto troppi schiaffi - ha osservato la parlamentare - e questo della fase 2 è l’ennesimo, intollerabile, che comprime le libertà degli italiani senza passare dalla casa degli italiani. Non appena ci troveremo di fronte il presidente Conte - ha concluso Bernini - non mancheremo di ricordargli che quando si parla di diritti delle persone e di libertà individuali bisogna lavorare con le leggi e non con i dpcm". (Rin)