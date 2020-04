Coronavirus: Conte, non possiamo permetterci improvvisazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non possiamo permetterci adesso di procedere con avventatezza ed improvvisazione. Per questo il lavoro del Comitato tecnico è molto prezioso ed è la base di un programma molto articolato. Mi spiace che molti cittadini siano delusi, ma l'obiettivo prioritario è tutelare la salute di tutti cittadini". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Abbiamo "visto in altri Paesi cosa vuol dire cambiare strategia". (Rin)