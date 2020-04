Coronavirus: Conte, ci assumiamo rischio calcolato ma non possiamo fare di più

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi ci stiamo già assumendo rischi: da lunedì torneranno a lavorare 4,5 milioni di persone. Prenderanno mezzi pubblici e anche privati. Creeremo più occasioni di contagio. E' la ragione per cui anche le scuole devono rimanere chiuse". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. "Abbiamo fatto qualche passo avanti ma in questo momento non possiamo fare di più, ci assumiamo un rischio calcolato". "Dobbiamo metterci nella condizione di non far ripartire la curva del contagio ed avere una situazione fuori controllo. Ci sarebbe un rischio gravissimo", ha aggiunto. (Rin)