- Un nuovo contributo video dalla Reggia di Caserta per l'iniziativa del Ministero dei beni culturali "la cultura non si ferma". Il filmato, come ha reso noto il Mibact "ripercorre attraverso gli scatti fotografici di Fabio Caricchia gli scorci e i dettagli più belli del sito Unesco di Terra di Lavoro". Il video sarà pubblicato sul canale YouTube del Ministero. (Ren)