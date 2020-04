Coronavirus: Gelmini (FI) su fase 2, dpcm Conte carta straccia senza coinvolgimento Parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, intervenendo ad una conferenza stampa in videoconferenza organizzata dal movimento azzurro, ha sottolineato che quella di FI è rimarrà "un'opposizione costruttiva, però - ha aggiunto - non possiamo ignorare che altrettanto responsabile e costruttivo non è stato il governo e non è stato Conte. L'uso spregiudicato della comunicazione istituzionale fatta durante il periodo dell'emergenza è per ingiustificabile". La parlamentare ha, poi, osservato: "Ci preoccupa la limitazione, l'umiliazione delle libertà personali dei cittadini senza che il Parlamento venga coinvolto. Per noi l'ultimo dpcm di Conte è carta straccia: o viene trasformato in un decreto rispetto al quale le Camere possono discutere e a modificarlo, o altrimenti è un abuso. Non si può andare avanti così - ha sottolineato ancora Gelmini -, lo ha detto oggi anche la presidente della Consulta Cartabia: la Costituzione anche in periodi emergenziali come questi non assegna al governo un diritto speciale. Le libertà personali non possono essere conculcate senza coinvolgere il Parlamento. Noi a questo esautoramento delle Camere - ha concluso - non vogliamo rassegnarci. Conte non può andare avanti così". (Rin)