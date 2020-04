India-Indonesia: coronavirus, colloquio telefonico tra premier Modi e presidente Widodo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell’India, Narendra Modi, ha avuto oggi una conversazione col presidente dell’Indonesia, Joko Widodo, sulla pandemia di coronavirus. Lo riferisce un comunicato del ministero degli Esteri di Nuova Delhi. I due leader hanno condiviso riflessioni sull’emergenza in corso e discusso di questioni legate ai rispettivi connazionali presenti nell’altro paese. Il capo di Stato indonesiano ha ringraziato per le forniture farmaceutiche ricevute e il premier indiano ha assicurato che sarà fatto il massimo per garantire la loro continuità. Modi ha sottolineato che l’Indonesia è un partner marittimo importante nel vicinato esteso dell’India e che la relazione bilaterale può dare un contributo positivo alla lotta contro gli effetti dell’epidemia. Infine ha rivolto a Widodo e al suo popolo gli auguri per il mese islamico del Ramadan. (Inn)