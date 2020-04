Coronavirus: Grant (Lega), De Luca crea il caos in Campania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "De Luca con le sue tante ordinanze, continue modifiche e integrazioni, sta mandando in tilt i campani e sta bloccando l'economia regionale. Con gli orari ridotti per le attività di consegna a domicilio per le varie categorie da bar, pasticciere, pizzerie, pub, ristoranti, gelaterie e gastronomie, sta creando uno stato di confusione tale che in molti resteranno chiusi, e soprattutto questo tipo di gestione sta generando ulteriori disagi economici. Il Governatore faccia meno show e provi a tutelare di più chi in Campania vuol provare a ripartire nonostante le immani difficoltà". Lo ha dichiarato in una nota l'eurodeputato della Lega Valentino Grant. (Ren)