- "Cercheremo di rendere operativa l'applicazione" per il tracciamento dei contatti, "ma sarà sulla libera scelta dei cittadini. Chi non vorrà, con la legislazione attuale ed il rispetto della privacy, non possiamo, ovviamente, obbligarlo a scaricare l'applicazione". Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. (Rin)