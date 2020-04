Coronavirus: in Campania adesso vietato il jogging

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Campania ha vietato il jogging. In un chiarimento alle ordinanze emesse dal governatore Vincenzo De Luca si legge: "non è permesso svolgere attività di corsa, footing o jogging, in quanto le dette attività sono incompatibili con l’uso della mascherina perché pericolose ove svolte con copertura di naso e bocca e tenuto conto che chi esercita tali attività emette microgoccioline di saliva (droplet) potenziali fonti di contagio. L’attività motoria permessa (sostanzialmente passeggiate) deve essere svolta in prossimità della propria abitazione, con divieto assoluto di assembramenti e con obbligo di utilizzo delle mascherine e di rispetto della distanza minima di due metri". (Ren)