Bulgaria: parlamento, sessione straordinaria sulla risposta del governo all'emergenza coronavirus

- Il parlamento della Bulgaria ha svolto oggi una seduta straordinaria, su richiesta dei socialisti all'opposizione, per ascoltare il punto della situazione nella risposta alla pandemia del coronavirus da parte del premier Bojko Borisov. Il deputato del Partito socialista bulgaro (Bsp), Kristian Vigenin, in apertura di seduta ha accusato il governo di "aver totalmente saltato il question time in parlamento" e, nonostante la Bulgaria sia uno dei paesi con il tasso di mortalità più basso in Europa per il coronavirus, "questo non è un motivo valido per sorvolare sui problemi". Borisov, da parte sua, ha rivendicato quanto fatto dal suo esecutivo, sia riguardo il numero dei test che per quanto riguarda le misure a sostegno delle imprese e dell'occupazione. Secondo Borisov, la Bulgaria ha introdotto le misure "più liberali" in Europa per contrastare il coronavirus: molti settori economici hanno continuato a lavorare ed alcuni persino a "piena velocità". La leader dei socialisti bulgari, Kornelia Ninova, ha tuttavia accusato il governo Borisov di non avere un piano d'azione per la fase due dell'emergenza.(Bus)