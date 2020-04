Coronavirus: Fratoianni (Leu), da Renzi insopportabili giochi di palazzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nicola Fratoianni portavoce nazionale di Sinistra italiana afferma che "Renzi sta giocando l'ennesima mano della sua infinita partita di poker". E su Facebook spiega: "Nell'intervista di oggi a 'Repubblica', di fatto, mette una data di scadenza al governo, sommergendolo di critiche, alcune davvero insensate e pretestuose, sulle quali non entro nel merito. A me - prosegue l'esponente di Liberi e uguali - era chiaro già da qualche settimana e l'avevo detto: un pezzo dell'establishment economico e politico del Paese, di cui Renzi fa parte, si sta attrezzando per buttare giù questa esperienza di governo. Evidentemente perché questo governo preferisce il principio di precauzione sulla salute delle persone, piuttosto che una rincorsa cieca e forsennata al profitto di qualcuno". (segue) (Rin)