Coronavirus: Fratoianni (Leu), da Renzi insopportabili giochi di palazzo (2)

- "Un consiglio a Renzi e questi signori - prosegue Fratoianni - prima di parlare di Germania, Francia e Spagna e di come stiano affrontando l'emergenza, vediamo come va a finire, visto che agli annunci di riaperture e di accelerazioni nei diversi Paesi europei, per ora non seguono i fatti. Anzi, si torna indietro sui propri passi. Si può e si deve fare meglio e di più - conclude - ma i giochi di palazzo in un momento come questo sono ancora più insopportabili". (Rin)